В Мытищах поздравили женщин-старост с 8 Марта

Встреча главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой с женщинами-старостами прошла 4 марта накануне Международного женского дня. В мероприятии также участвовали председатель совета депутатов Андрей Гореликов и заместитель главы округа Артур Суворов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Мытищи работают 62 сельских старосты, из них 34 — женщины. Они занимаются вопросами благоустройства, помогают жителям решать повседневные проблемы и организуют культурные мероприятия в деревнях и поселках.

Благодаря их инициативе появляются детские площадки, приводятся в порядок дворы и общественные пространства. Старосты активно взаимодействуют с администрацией и жителями, способствуя созданию комфортной и доброжелательной среды.

«Благодарю всех наших женщин-старост за труд, тепло и любовь к родным местам. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, бесконечного вдохновения и ярких моментов жизни», — поздравила Юлия Купецкая.

Она отметила вклад старост в развитие сельских территорий округа и подчеркнула значимость их общественной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.