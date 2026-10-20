В Мытищах поздравили военных связистов и наградили сотрудников института

Коллектив 16-го Центрального научно-исследовательского института связи имени А. И. Белова Минобороны России 20 октября поздравили с Днем военного связиста и 107-й годовщиной образования войск связи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественные мероприятия прошли в 16-м Центральном научно-исследовательском институте связи имени А. И. Белова Министерства обороны Российской Федерации в Мытищах. Сотрудников отметили государственными и ведомственными медалями, благодарственными грамотами за высокий профессионализм, разумную инициативу, настойчивость и усердие.

Начальник института Роман Николаевич Панков подчеркнул значимость работы современных связистов. По его словам, они с достоинством и отвагой выполняют боевые задачи, обеспечивая непрерывное и качественное управление войсками в ходе специальной военной операции.

Коллектив поздравили заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев и председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов. Они вручили отличившимся работникам почетные грамоты и благодарности от главы округа и совета депутатов, отметив вклад сотрудников в укрепление обороноспособности страны и развитие военной связи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.