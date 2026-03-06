В Мытищах поздравили ветеранов ВОВ с 8 Марта

Поздравления с Международным женским днем 5 марта приняли участницы и ветераны Великой Отечественной войны в городском округе Мытищи. Почетным гражданам округа вручили цветы и подарки от имени главы муниципалитета Юлии Купецкой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В числе тех, кого чествуют в преддверии 8 Марта, — почетные граждане городского округа Мытищи Наталия Андреевна Беликова и Екатерина Ермолаевна Горелова. Обе женщины уже отметили 100-летний юбилей. Войну они встретили в юном возрасте, и эти события навсегда остались в их памяти.

Наталия Беликова во время авианалетов тушила зажигательные бомбы на крышах и рыла противотанковые рвы. В 1942 году она стала телефонисткой центрального узла и обеспечивала связь в осажденном Ленинграде. После войны переехала в Мытищи и почти 30 лет работала на комбинате «Стройпластмасс». Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями ко Дню Победы.

Екатерина Горелова после обучения в военной школе радистов служила радисткой на центральном радиоузле в Москве, участвовала в боевых заданиях на территориях Украины и Румынии. В мирное время работала в типографии Лесотехнического института в Мытищах, а затем — на комбинате «Мосстройпластмасс». Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и юбилейными медалями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.