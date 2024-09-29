В Мытищах поздравили сотрудников машиностроительной отрасли

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя, состоялось в компании «Тракс», которая занимает достойное место среди мытищинских предприятий. ООО «Тракс» занимается выпуском климатических систем для железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Генеральный директор предприятия Андрей Жидков в своем выступлении поблагодарил сотрудников за добросовестную работу.

«Мы вместе двигаемся вперед, создаем новые продукты, уже около 4 тыс. единиц нашего оборудования установлено на объектах министерства обороны. Я надеюсь, мы и дальше будет выполнять все стоящие перед нами задачи», — сказал он.

Заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова, поздравляя виновников торжества, отметила, что машиностроение является одной из основных отраслей нашей экономики, по сути локомотивом.

«Однако нашу жизнь делают комфортнее не только машины, а прежде всего люди, — подчеркнула она. — Талантливые специалисты и профессионалы своего дела, большое спасибо за ваш труд!» — отметила Сетракова.

Отличившимся работникам компании в честь профессионального праздника вручили почетные грамоты и благодарности.

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