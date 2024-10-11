В Мытищах потребовали прекратить незаконное размещение отходов

сегодня в 17:58

Инспекторы Минэкологии Московской области провели выездные обследования земельных участков в городском округе Мытищи. Поводом стали обращения местных жителей с жалобами на свалки, сообщает пресс-служба ведомства.

В деревне Болтино городского округа Мытищи на участке земель сельхозназначения выявлены навалы грунтов, боя кирпича и железобетонных изделий неустановленного происхождения на открытом грунте, в отсутствие специализированной площадки для сбора и временного хранения отходов. При этом доступ на данные участки оказался ограниченным.

По результатам надзорных мероприятий правообладателю земель, физическому лицу, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Минэкологии проконтролирует действия владельца по недопущению незаконного размещения мусора.

Ранее сообщалось, что в городском округе Мытищи привлечены к ответственности трое водителей, перевозивших строительный мусор без оформления разрешительных документов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.