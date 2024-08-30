В Мытищах после реконструкции открылся детский сад «Радуга». Работы по реконструкции дошкольного учреждения проходили в рамках реализации Народной программы «Единой России», передает пресс-служба муниципалитета.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с юными мытищинцами, родителями, педагогическим коллективом и депутатским корпусом осмотрели новые помещения.

«Детский сад рассчитан на 320 мест, он получился светлым и просторным, с уютными групповыми комнатами, кабинетами для занятий, спортивным и актовым залами. На прилегающей территории расположились площадки для прогулок и игр», — рассказала Купецкая.

Первые маленькие гости по достоинству оценили свой новый садик. Уже сейчас в «Радуге» начались занятия, мастер-классы и игры на свежем воздухе.

«Большое спасибо нашим строителям за качественную работу, за то, что вложили в строительство всю душу и сделали садик поистине уникальным. Желаю коллективу „Радуги“ процветания, а детям и родителям крепкого здоровья, хорошего настроения и много новых открытий», — сказала Юлия Купецкая.

Торжественное открытие завершилось праздничной программой и мастер-классами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.