В Мытищах под новые ограничения реализации алкоголя попали 20 магазинов

Одним из вопросов оперативного совещании в Администрации городского округа Мытищи стало регулирование розничной продажи алкогольной продукции. В округе под новые ограничения реализации алкоголя попали 20 магазинов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, которые расположены во дворах многоквартирных домов. Закон вступил в силу с 1 сентября. Начат мониторинг 79 объектов, попадающих под эти ограничения. На сегодняшний день 20 магазинов, нарушающих новое законодательство, уже прекратили продажу алкогольной продукции.

«Работа в этом направлении очень важна, это вопрос не только чистоты, но и безопасности, комфорта жителей. Мы поддерживаем малый бизнес и предпринимателей в округе, но только тех, кто ведет свою деятельность законно», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Всего в округе с 2024 года проверено 710 территорий и выявлено 57 объектов с нарушениями: 31 организации выдано требование о прекращении реализации алкогольной продукции после окончания лицензии, 26 организациям — незамедлительно.

Дополнительно вместе с сотрудниками полиции и Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО по 26 адресам проведены контрольные мероприятия, в результате которых 11 предпринимателей привлечены к административной ответственности, у 5 из них изъята алкогольная продукция, 21 объект прекратил ее реализацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.