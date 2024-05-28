В Мытищах планируют благоустроить территорию округа

Работы по благоустройству территории планируют провести в округе Мытищи. Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории в городском округе Мытищи Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории в городском округе Мытищи по адресу: ул. Колпакова, дома № 77-1.

В рамках выполнения работ к концу декабря 2024 года будут выполнены следующие работы по благоустройству: земляные, монтажные, электромонтажные, пусконаладочные. Так, например, установят новые качели, урны, цветочные клумбы и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.