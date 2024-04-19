В Мытищах отметили лучших тружеников

В Мытищах в преддверии дня местного самоуправления в ДК «Яуза» прошло торжественное мероприятие, посвященное празднику труда Московской области. На сцене принимали поздравления те, кто предан своему делу, а также тех, кто строит карьеру, не забывая при этом строить будущее нашей страны, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Мытищи.

На сегодняшний день в муниципалитете проживает свыше 150 трудовых династий.

«В нашем округе осуществляют свою деятельность почти 23 тыс. хозяйствующих субъектов. Все они обеспечивают работой 164 тыс. человек и позволили в прошлом году перешагнуть отметку общеэкономического оборота округа в 1 трлн. рублей, превысив 2022 год на 102 млрд. рублей. Объем выпуска промышленной продукции составил 218 млрд. рублей. В 1,5 раза увеличился объем инвестиций и составил 93,7 млрд рублей, таким образом наш округ вошел в пятерку лидеров среди муниципалитетов Подмосковья», — сказала глава муниципалитета Юлия Купецкая.

Слова поздравлений и благодарности за преданность выбранной специальности виновникам торжества адресовали замминистра экономики и финансов Московской области Алексей Сабитов; депутат госдумы Вячеслав Фомичев; депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков; председатель совета депутатов Андрей Гореликов; зампредседателя Московского областного объединения организаций профсоюзов Валентина Акимова. Все они отметили, что в России ценятся трудолюбивые и увлеченные своим делом люди, умеющие доводить свою работу до идеала в выбранной ими области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.