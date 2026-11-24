Праздник в честь дня рождения проекта «Декрет в движении» прошел 21 ноября в ТЦ «Июнь» в Мытищах. За четыре часа его посетили более 1000 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости праздника посетили маркет локальных брендов, выступления артистов, тренировки, танцевальные и творческие мастер-классы. В программу также вошли интерактивный спектакль, фотозоны и бесплатные консультации логопеда и детского массажиста.

Сообщество активных мам создали Марина Бухебуз и Коринна Климова. В основе проекта — идея о том, что декрет может стать временем новых возможностей.

«Все началось с видео, которое Коринна отправила мне: на нем мамы с колясками занимались спортом в парке. Уже 28 октября 2025 года, несмотря на дождь, первая тренировка в парке Мира собрала единомышленниц — и стало ясно: потребность в таком сообществе среди других мамочек очень велика», — отметила Марина Бухебуз.

За год команда провела 18 мероприятий в разных локациях Мытищ. Чат сообщества объединил более 1100 мам. Участницы находят здесь поддержку, общаются, вместе гуляют и возвращаются к самореализации.

«Вы мотивируете, вы зажигаете, вы даете веру и показываете, что декрет может быть веселым и ярким!» — поделилась одна из участниц.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.