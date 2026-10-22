В Мытищах открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: город Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появилась игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

«Мы рады вновь приветствовать клиентов в обновленном офисе в Мытищах. После обновления пространство стало более современным и удобным для посетителей. Для нас важно, чтобы каждый посетитель чувствовал себя комфортно, мог получить квалифицированную консультацию и решить свои финансовые вопросы в приятной обстановке. Благодарим наших клиентов за доверие и будем рады видеть их в обновленном офисе», — отметил управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Местные жители высоко оценили удобство и продуманность нового офиса банка.

«Мы живем рядом, так что это наш привычный офис. После ремонта зашли будто в первый раз: светло, просторно, а сыну теперь есть чем заняться в игровом уголке, пока я решаю свои вопросы. И удобно, что больше не надо стоять к конкретному окну — сел, где свободно, и все оформил», — сказал житель города Мытищи Александр.