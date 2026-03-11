В Мытищах открыли выставку к Дню воссоединения Крыма

Выставка к Дню воссоединения Крыма с Россией открылась 11 марта в Мытищинском историко-художественном музее и продлится до 22 марта. В экспозиции представлены крымские пейзажи и репродукции известных художников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мытищинский историко-художественный музей подготовил экспозицию, посвященную годовщине воссоединения Крыма с Россией. Посетители могут увидеть крымский пейзаж Владислава Скока, а также набор репродукций работ Марины Лазаревой «Крымский альбом. Возвращение» с дарственной надписью автора. Выставка будет работать до 22 марта. Возрастное ограничение — 12+.

«Этот день символизирует не только историческое событие, но и крепкую связь между людьми, культурами и традициями», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Организаторы отметили, что Крым на протяжении многих лет вдохновляет художников разных направлений. С полуостровом связано творчество Айвазовского, Куинджи, Шишкина, Васильева, а также советских живописцев и графиков. У каждого автора — свой стиль, техника и любимые места, отраженные в работах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.