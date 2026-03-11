В Мытищах открыли «Парту Героя» в честь Максима Васильева

В школе № 10 в Мытищах 9 марта открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Максима Васильевича Васильева, погибшего при выполнении боевой задачи. В церемонии приняли участие родные, сослуживцы, ветераны и школьники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Почтить память бойца пришли его семья, сослуживцы, представители Мытищинского отделения ассоциации ветеранов СВО, юнармейцы и ученики школы.

Максим Васильев родился и вырос в Мытищах. После девятого класса он поступил в машиностроительный техникум, получил профессию автомеханика и прошел срочную службу в армии. В 2020 году участвовал в Параде Победы.

22 февраля 2022 года, когда его командир отправился в зону СВО, старший сержант Васильев принял решение последовать за ним. 26 марта 2025 года он погиб в результате атаки вражеского беспилотника. Максима Евгеньевича наградили орденом Мужества посмертно.

«Увековечивание памяти защитников — наш долг и прямая обязанность. Мы открыли 41 Парту Героя, 14 из них — погибшим участникам СВО», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В школе отметили, что имя Максима Васильева останется в истории образовательного учреждения и памяти земляков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.