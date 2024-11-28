В Мытищах открыли новое пожарное депо

Для сотрудников 236-й пожарно-спасательной части в Мытищах торжественно открыли новое депо, ставшее сотым по счету. Депо построили в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На торжественном мероприятии в честь этого события была отмечена важность работы пожарных и спасателей, которые каждый день рискуют жизнью, отправляясь на вызовы.

«Наш округ активно развивается: появляются новые микрорайоны, застраивается частный сектор, строятся жилые дома и дороги. Поэтому главная задача — обеспечить безопасность мытищинцев. Сегодняшнее мероприятие — важный шаг на пути к этой цели. Мы желаем, чтобы все тревоги были учебными, а наши жители всегда были уверены, что в случае необходимости вы придете на помощь», — отметил первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Штатная численность пожарно-спасательного подразделения составляет 40 человек. Пожарное депо в Марфино будет прикрывать 45 населенных пунктов, обеспечивая безопасность не только 12 тысяч мытищинцев, но и при серьезной опасности — жителей соседних округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.