В Мытищах окончена реконструкция детского сада на 320 мест

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела осмотр готовности к открытию детского сада «Радуга» на улице Медицинской. Работы здесь были проведены с опережением графика и к началу учебного года этот дошкольный образовательный комплекс школы № 3 будет открыт. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый детский сад в ЖК «Отрадный» смогут посещать 320 маленьких мытищинцев. Старое здание могло принять только 120 малышей. Несмотря на то, что проект называется реконструкцией, по сути, здесь построили новый объект.

Старое здание, действовавшее с 1970 года, демонтировали до уровня фундамента. На прежнем основании и возвели новый корпус. Вся строительная часть завершена. Учреждение оборудовано по всем современным стандартам. Трехэтажное здание рассчитано на единовременное пребывание 13 групп детей от 2 до 7 лет. В дошкольном учреждении оборудован пищеблок полного цикла, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, помещения для развивающих занятий. Благоустроена и переоборудована прилегающая территория.

«Сад полностью готов, — рассказал генеральный директор подрядной организации СК «Эталон-М» Андрей Бирюков. — 26 августа мы ожидаем окончательное согласование на ввод здания в эксплуатацию. Осталось только расставить часть мебели и провести генеральную уборку».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.