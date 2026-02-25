В Мытищах очищают крыши 438 многоквартирных домов от снега

В городском округе Мытищи продолжается масштабная очистка крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Работы проходят ежедневно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

25 февраля заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров провел инспекционный выезд по вопросам содержания многоквартирных домов и общественных территорий. Такие проверки проходят ежедневно.

Из-за продолжающихся снегопадов очищенные крыши, дворы и дороги вновь покрываются снегом, однако работы не прекращаются. Для уборки задействовано 10 бригад общей численностью до 50 человек.

По словам Александра Хаюрова, по поручению главы округа Юлии Купецкой проводится ежедневный контроль качества работ. Всего предстоит очистить 438 кровель многоквартирных домов, из которых 111 уже приведены в порядок. В первую очередь убирают снег и наледь с крыш, нависающих над пешеходными дорожками и тротуарами. Работы планируют завершить до конца недели, а ситуация находится на круглосуточном контроле совместно с министерством чистоты Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.