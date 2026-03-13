В Мытищах обсудили воспитание молодежи в цифровой среде

Методический семинар о новых подходах к воспитанию молодежи в условиях цифровой реальности прошел 13 марта в Российском университете кооперации в Мытищах. В нем приняли участие заместители директоров по воспитательной работе школ Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С приветственным словом выступила ректор Российского университета кооперации, доктор экономических наук, кандидат исторических наук Алсу Набиева. Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима представила доклад «Воспитательная работа в условиях цифровых вызовов».

Участники обсудили особенности поколения, выросшего в интернете, различия между цифровым неблагополучием и возрастными особенностями подростков, а также способы выстраивания конструктивного диалога между поколениями. Отдельное внимание уделили профилактике вовлечения несовершеннолетних в деструктивные сообщества.

В программу вошли панельная дискуссия, мастер-классы и тренинги. Работа проходила по зональным объединениям заместителей директоров по воспитательной работе городских округов Сергиев Посад, Одинцово, Балашиха, Подольск и Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.