В Мытищах объявлен конкурс на благоустройство набережной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству участка набережной Яузы в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству объекта: «Набережная Яузы от Центрального парка до Березовой рощи». Планируется в рамках проведения закупки валка/посадка деревьев, установка системы видеонаблюдения, электроснабжения, монтаж входной стеллы, монтаж пирса и т. д.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Мытищи.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.