В Мытищах назвали имена победительниц регионального конкурса многодетных мам

сегодня в 11:15

В Мытищах назвали имена победительниц ежегодного регионального конкурса многодетных мам «Имя ее — мама». Финал регионального конкурса прошел во Дворце культуры «Яуза» в городском округе Мытищи, передает пресс-служба администрации городского округа.

В состязаниях принимали участие жительницы 45 городских округов региона, в финал вышли восемь участниц. Одна из них — жительница Мытищ Юлия Лашко. Она получила титул «Самая энергичная мама». У Юлии трое детей, многодетная мама увлекается модой, психологией, танцами, вокалом, любит организаторскую деятельность и самосовершенствование.

«В финале многодетные мамы готовили, придумывали дизайн одежды, отвечали на каверзные и смешные вопросы, представляли свои творческие проекты и креативные идеи», — следует из сообщения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.