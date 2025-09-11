В Мытищах наградили победителей конкурсов социально значимых проектов

В городском округе Мытищи подвели итоги традиционных конкурсов «Лучшее территориальное общественное самоуправление», «Лучший совет дома» и «Лучший двор». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект стартовал три года назад, чтобы поддержать активных жителей и реализацию их социально значимых проектов, которые помогают делать Мытищи еще уютнее и комфортнее.

В этом году участников стало больше, в их числе много тех, кто представил свои проекты впервые. Всего на конкурс было подано 27 заявок. К участникам мероприятия обратилась глава городского округа Юлия Купецкая.

«Дорогие друзья, поздравляю победителей и призеров, благодарю всех за активность. Мы — Мытищи, единая команда, достигающая успехов вместе», — сказала Юлия Купецкая.

Победителями стали:

«Лучший ТОС» — ТОС «Шараповка» (председатель Александр Доронин);

«Лучший руководитель ТОС» — председатель ТОС «Спутник» Мария Тябут;

«Лучший проект ТОС» — ТОС «Зеленый городок» (председатель Елена Никулочкина);

«Лучший совет дома» — члены совета МКД дома № 1 корп. 3 на проспекте Астрахова (председатель Дмитрий Корсун);

«Лучший двор» — члены совета дома № 5 корп. 1 по улице Станционной (председатель Владимир Савинкин).

Победители в разных номинациях получили целевую денежную премию 300 тыс. руб., серебряные призеры — 200 тыс. руб., бронзовые — 100 тыс. руб. для реализации своих проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.