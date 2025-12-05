В Мытищах наградили победителей конкурса «Волонтер года – 2025» в Подмосковье

В Мытищах состоялась церемония награждения победителей областного конкурса «Волонтер года – 2025», где отметили 32 добровольца в 12 номинациях, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Торжественная церемония конкурса «Волонтер года – 2025» прошла в Мытищах при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области. На мероприятии собрались более 500 участников движения «Волонтеры Подмосковья».

Министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе отметила, что в этом году поступило рекордное количество заявок — более 230 из 56 городов региона. По ее словам, это свидетельствует о росте числа добровольцев и развитии волонтерского движения.

Дипломы и памятные призы получили 32 волонтера в 12 номинациях, включая «Герои», «Серебряное волонтерство», «Открытие года», «Экологическое волонтерство» и другие. В номинации «Серебряное волонтерство» победила Татьяна Кузнецова из Лосино-Петровского, которая проводит арт-терапевтические занятия для семей мобилизованных и людей с ОВЗ. «Наставником года» стала Юлия Кудик из Истры, участвующая в крупных проектах и программах подготовки кураторов.

Семен Пономарев занял первое место в номинации «Надежный тыл» за организацию гуманитарных рейсов и патриотических мероприятий. Главную награду — «Волонтер года» — получила Елизавета Федорова, реализовавшая проекты по поддержке участников СВО и развитию добровольчества в регионе. Елизавета подчеркнула, что успех — результат командной работы всех волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.