В Мытищах начались работы по очистке пруда и благоустройству территории

В Мытищах на улице Семашко в настоящее время идет расчистка пруда от мусора и растительности, а также углубление водоема. Этот большой проект, был разработан совместно со специалистами управлений благоустройства и экологии администрации городского округа Мытищи. Об этом сообщает администрация округа.

«Работы запланированы масштабные. Объект для нас очень важный. Это активная зона отдыха наших жителей. Пруд зарос, в нем много мусора. После очистки все соберем и утилизируем на специальный полигон. Мы нашли несколько ключей, которые будут огорожены бетонными кольцами. После оформления береговой линии наполним пруд водой, обустроим фонтан, домики для водоплавающих птиц, запустим рыбу», — отметил директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

Свою часть работы экологи планируют завершить за десять дней. Благоустройство территории займет около месяца. Будет переделана дорожно-тропиночная сеть, восстановлен пирс, обновлены системы освещения и видеонаблюдения.

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