В Мытищах начали работать пришкольные лагеря

Уже вторую неделю 1 835 обучающихся городского округа Мытищи весело проводят время и укрепляют свое здоровье в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По традиции ярко и интересно проходят дни в лагерях. Ребята стали участниками игровых программ «Здравствуй, лето золотое!», «По секрету всему свету!», в МБУК «Яуза» — творческого капустника; мастер-классов «Нетрадиционные техники рисования (монотипия)» и «Изготовление украшений»; веселых соревнований, игр и затей.

Дети разработали проект «Подмосковье — территория успеха», поговорили о безопасности и экологии. В лагерях прошли: «День божьих коровок», «Всемирный день морской черепахи», «Фестиваль летних шляп» и много еще веселого, необычного и интересного. Не забыли ребята и поздравить медицинских работников с их профессиональным праздником.

Впереди у ребят еще много новых открытий, масса ярких впечатлений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.