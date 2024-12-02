В Мытищах начал работать зимний каток

Долгожданное открытие катка на площади перед дворцом культуры «Яуза» стало ярким и праздничным событием. Первыми на лед вышли юные хоккеисты из спортивной школы олимпийского резерва Московской области и провели показательный матч, собрав десятки зрителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

Перед церемонией открытия ледовой арены жители вместе с Дедом Морозом зажгли огни на нарядной елке. Перед собравшимися выступили воспитанники спортивной школы фигурного катания «Авангард», детский хор «Созвездие» и театр Огненных легенд «Саламандра». Свои таланты продемонстрировали и жители Мытищ. Под пение Василисы Рысиной на лед вышла фигуристка, представляющая сборную России в женском одиночном катании, Марианна Сидорова.

После торжественной части началась развлекательная программа: катание на коньках и конкурс на лучший новогодний костюм, в котором приняли участие мытищинцы всех возрастов.

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