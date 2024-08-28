В Мытищах на торгах зафиксировали рекордную цену участка под ЛПХ за 133 млн руб

За неделю, с 19 по 23 августа, в Московской области проведено 90 аукционов по земельно-имущественным торгам. Так, в округе Мытищи была зафиксирована рекордная стоимость лота в 133 млн рублей в год за аренду земельного участка площадью 9,5 соток, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 9,5 соток для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), расположенного в поселке Вешки городского округа Мытищи. Стартовая цена была 700 тыс. рублей в год. В аукционе приняло участие 73 претендента! В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 191 раз и составил более 133 млн рублей.

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