В Мытищах на субботнике собрали кубометр стекла

Экологическая акция «Чистое лето» прошла в деревне Вешки городского округа Мытищи, где участники собрали в лесу кубометр стекла. Отходы вывезла компания «Стеклобой» для дальнейшей переработки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Во время субботника волонтеры и местные жители очистили лесной участок в деревне Вешки от стеклянных отходов. Всего участники акции собрали около одного кубометра стекла. Собранное сырье оперативно вывезла компания «Стеклобой», которая направит его на дальнейшую переработку.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.