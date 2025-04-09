В Мытищах можно понаблюдать за возвращением перелетных птиц

Долгожданное наступление весны означает не только пробуждение природы, но и начало периода сезонной миграции птиц. Одним из интересных мест для наблюдения за птицами является первая и единственная на данный момент в Московском регионе орнитологическая понтонная тропа, расположенная на территории эколого-просветительского комплекса «Лосиная биостанция». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Этот уникальный объект создан в 2024 году благодаря реализации Национального проекта «Экология» и призван стать новой точкой притяжения для любителей природы и орнитологов. Появление подобных мест имеет важное значение для формирования экологического мировоззрения у наших граждан, особенно у молодого поколения. Погружаясь в природную среду, дети открывают для себя ее красоту и уязвимость, осознают необходимость защиты экосистем и приобретают ценные экологические знания», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Тропа проложена по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу — главной достопримечательности маршрута, являющейся постоянным местообитанием некоторых редких видов животных и важным перевалочным пунктом для перелетных птиц. 4 смотровые площадки на тропе, протяженностью 650 метров, а также 12-метровая вышка с 3 смотровыми площадками, позволяют посетителям наблюдать за околоводными и водоплавающими птицами в их естественной среде обитания. Кроме того, тропа оборудована информационными стендами, рассказывающими о пернатых обитателях Верхнеяузского водно-болотного комплекса.

Парком организовываются экскурсии, в рамках которых посетители смогут: насладиться живописными пейзажами Верхнеяузского водно-болотного комплекса; познакомиться с околоводными и водоплавающими птицами, включая крупнейшую в Московском регионе колонию озерной чайки (наблюдения с апреля по июль); узнать о других представителях фауны и флоре Верхнеяузских болот.

Маршрут доступен для всех категорий граждан, кроме маломобильных групп. Рекомендуемый возраст для посещения с детьми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.