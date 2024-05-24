В Мытищах молодогвардейцы провели викторины по информационной безопасности

Викторины были организованы с целью повышения уровня информационной грамотности учащихся, а также для формирования ответственного подхода к использованию интернет-ресурсов.

«Подобные мероприятия помогают школьникам приобрести необходимые знания по информационной безопасности в Интернете. Безопасное и компетентное использование цифровых технологий — это залог защиты личных данных», — сказал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Константин Кузовков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.