В Мытищах ловят самокатчиков-нарушителей

сегодня в 13:48

В Мытищах около школы № 6 сотрудники администрации, госавтоинспекторы и представители кикшеринга провели первый совместный рейд по контролю за использованием арендованных электросамокатов, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Полицейские выявили около десяти нарушителей, которые пренебрегают правилами эксплуатации прокатных самокатов и не соблюдают правила дорожного движения. С ними провели профилактическую беседу и раздали информационные тематические листовки», — следует из сообщения.

Подобные рейды на территории округа будут проводиться регулярно на протяжении всего весенне-летнего периода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.