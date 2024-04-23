В Мытищах юнармейцы привели в порядок воинский мемориал

Одиннадцать юнармейцев из отряда «Боевое братство» школы № 32 провели уборку у памятника «Мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах», передает пресс-служба администрации городского округа.

Ребята отмыли мраморные плиты и памятник, а также подмели листву. К инициативе присоединились и гости парка — все вместе привели территорию в порядок. Как отмечают сами юнармейцы, следить за состоянием мемориалов важно для сохранения памяти о подвигах героев-мытищинцев.

Также во время мероприятия председатель совета ветеранов городского округа Мытищи Вячеслав Муравьев наградил грамотами двух девушек, которые заняли первое и второе места в конкурсе детских рисунков, посвященных полному снятию блокады Ленинграда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.