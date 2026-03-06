В Мытищах инспекторы поздравили автоледи с 8 Марта

Сотрудники Госавтоинспекции 5 марта вышли на дороги Мытищ с цветами и поздравили женщин-водителей с наступающим Международным женским днем. Акцию «Цветы для автоледи» провели совместно с Общественной палатой округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инспекторы останавливали автомобили для стандартной проверки документов, напоминали о необходимости соблюдать правила дорожной безопасности и вручали женщинам букеты цветов. Акция «Цветы для автоледи» ежегодно проходит в округе и остается одной из самых массовых и позитивных профилактических инициатив.

Мероприятие сотрудники Госавтоинспекции организовали совместно с Общественной палатой округа. Организаторы подчеркнули, что главная цель — не только создать праздничное настроение, но и напомнить о внимательности за рулем.

«Эта акция стала для нас хорошей традицией, — отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения МУ МВД России «Мытищинское», капитан полиции Татьяна Курилина. — Помимо наших рекомендаций мы дарим женщинам цветы, чтобы поднять им настроение накануне прекрасного праздника и желаем безопасных дорог».

Она добавила, что такие мероприятия помогают укреплять культуру безопасного поведения на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.