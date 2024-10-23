В Мытищах и Химках оштрафовали граждан за перевозку отходов без документов

Министерство экологии и природопользования Подмосковья вынесло два постановления физическим лицам за нарушение законодательства в области перевозки строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

В Мытищах сотрудники полиции остановили гражданина, который осуществлял транспортировку отходов производства и потребления неустановленного класса опасности и грунтов на не оборудованном транспортном средстве. При осмотре не было документов с указанием цели и места назначения. В результате рассмотрения всех фактов Минэкологии вынесло постановление о назначении наказания в виде штрафа.

Такое же нарушение правил обращения с отходами совершил и другой гражданин в Химках. Был пойман во время перевозки отходов без документов. Нарушителю было направлено постановление об административном наказании в виде штрафа.

Любая транспортировка строительных отходов по Московской области должна осуществляться строго только при наличии разрешительных документов и оформлении электронного талона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.