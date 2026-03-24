В Мытищах директора школ обсудили внедрение ИИ в Подмосковье

Методическая сессия по цифровой трансформации отчетности прошла 21 марта в лицее №34 в Мытищах. Руководители школ и управлений образования Подмосковья обсудили внедрение искусственного интеллекта в управление образовательными организациями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Методическую сессию «Цифровая трансформация отчетности: роль искусственного интеллекта в аналитике образовательных организаций» организовало министерство образования Московской области. Площадкой для встречи стал лицей №34 в Мытищах. В мероприятии приняли участие представители всех муниципалитетов региона, директора школ и специалисты управлений образования.

Участники обсудили автоматизацию задач, которые ранее занимали значительное время у руководителей и административного персонала. Отдельное внимание уделили созданию цифровых платформ для управления школами. Такие решения позволяют централизовать данные, проводить их анализ и повышать качество управленческих решений.

Одной из ключевых тем стала аналитика на основе искусственного интеллекта. Цифровые сервисы способны обрабатывать большие массивы информации, выявлять закономерности и формировать прогнозы. При этом участники подчеркнули, что для эффективного внедрения ИИ необходим комплексный подход, включающий подготовку кадров, обеспечение информационной безопасности и адаптацию действующих систем управления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.