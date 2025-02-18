В Мытищах депутат Госдумы подвел итоги проделанной работы за 2024 год

В рамках ежегодной отчетной кампании депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Фомичев провел отчет об итогах работы за прошедший 2024 год перед педагогическими коллективами образовательных учреждений, военнослужащими и гражданским персоналом воинской части, а также коллективом Мытищинской областной клинической больницы, передает пресс-служба партии.

В ходе каждой встречи Вячеслав Фомичев подробно рассказал о своей деятельности в Государственной Думе, оказанной помощи, проведённых мероприятиях, о реализации проектов «Единой России» и Народной программы в городском округе Мытищи.

Вячеслав Фомичев отметил, что основная законодательная работа в Государственной Думе в этом году была отведена новой системе налогообложения, мерам поддержки для малого и среднего бизнеса, 14 большим законопроектам в сфере миграции.

«Продолжается большая работа по совершенствованию законодательства в сфере традиционных ценностей, сохранения истории нашей самобытной культуры», — сказал Фомичев.

По словам депутата, в 2024 году в Московской области было построено 35 школ, что составляет более 34 тысяч новых учебных мест.

«В 2025 году откроется 14 школ в 13 округах, в том числе и в Мытищах: в текущем году планируется открыть 3 школы на 1990 мест. Кроме того, в 2024 году было открыто 7 школ на 8285 мест, а также 4 детских сада на 1340мест», — рассказал Вячеслав Фомичев.

Особое внимание в отчёте парламентарий уделил работе, направленной на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

«За 2024 год в зону специальной военной операции было направлено более 300 тонн гуманитарного груза: 350 эвакуационных тележек, средства личной гигиены, вода, аптечки, медикаменты и многое другое», — прокомментировал Вячеслав Фомичев.

Отдельный блок в отчете был посвящен планам развития и модернизации системы здравоохранения. В городском округе Мытищи функционируют 2 стационара, 9 поликлиник и 9 фельдшерско-акушерских пункта, которые имеют современное оборудование для оказания медицинской помощи населению. В 2025 году в Мытищах планируется строительство нового многопрофильного медицинского центра на 786 коек с родильным домом. Но ключевой составляющей в оказании качественных медицинских услуг без сомнения являются профессиональные кадры.

«Сегодня в государственных учреждениях здравоохранения округа работает более 3900 сотрудников, но потребность в высококвалифицированных врачахостается. Для привлечения специалистов в Подмосковье реализуются различные федеральные и региональные программы поддержки медиков. Медицинские работники ежедневно стоят на страже здоровья и жизни людей, и их нелегкий труд заслуживает огромного уважения и благодарности», —отметил Вячеслав Фомичев.

Отчетная кампания — это важный механизм обратной связи между депутатами и их избирателями. За 2024 год Вячеслав Фомичев провел более 50 встреч с жителями городского округа Мытищи. Он подчеркнул, что его главная цель как депутата — работать на благо избирателей и решать проблемы, которые волнуют общество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.