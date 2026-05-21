В Мытищах 21 мая проверили содержание дворов

Мониторинг придомовых территорий прошел 21 мая в 11-м и 22-м микрорайонах Мытищ. Заместитель главы округа Александр Хаюров совместно с представителями профильного министерства и управляющих компаний оценил подготовку к лету и состояние дворов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Мытищи ежедневно проверяют содержание общественных и придомовых территорий, а также их подготовку к летнему периоду.

21 мая заместитель главы округа Александр Хаюров вместе с представителями министерства чистоты, руководителями управляющих компаний и МБУ «Лесопарковое хозяйство» осмотрел дворы в 11-м и 22-м микрорайонах.

«В целом оценка по результатам осмотра положительная. За исключением локальных нарушений серьезных замечаний по содержанию не выявлено. На местах находятся дворники, работает специальная техника, управляющие компании выполнили основные работы на 90%. Особое внимание обращаем на контейнерные площадки, а также детские и спортивные площадки. Еще есть задачи, указали на недостатки, которые будут устранены в ближайшее время», — подвел итог обхода Александр Хаюров.

По итогам проверки ответственным службам поручили оперативно устранить выявленные замечания.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.