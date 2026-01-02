В МВД посоветовали россиянам бросать трубку сразу, как услышат 4 фразы аферистов

Аферисты, чтобы получить код авторизации и сымитировать взлом профиля в Госуслугах, представляются работниками маркетплейсов, служб доставки, компаний, служб и иных организаций. Также они применяют ряд фраз, по которым россияне могут определить, что их пытаются обмануть мошенники, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Сначала аферисты пытаются выманить у жертвы код авторизации и сымитировать взлом профиля на Госуслугах. Затем проводят сложную атаку, состоящую из ряда компонентов.

Чтобы завладеть кодом авторизации, аферисты применяют похожие друг на друга фразы. Они представляются сотрудниками маркетплейсов или служб доставки. Затем говорят нечто вроде: «Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру».

Также аферисты нередко представляются сотрудниками коммунальных служб. Они говорят: «Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы «привязать ключи к номеру телефона», продиктуйте код».

«Вы записаны на прием, но нужно подтвердить, что вы — это вы. Код пришлем по СМС», — говорят лже-представители медицинских организаций.

Иногда мошенники заявляют, что звонят якобы от лица Почты России. Они используют следующую уловку: «Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек-номер».

В пресс-центре МВД отметили, что необходимо бросать трубку, если звонящий говорит такую фразу. Ни одной из организаций не нужен код из смс-сообщения.

