В Музейно-выставочном центре Реутова состоялся Урок мужества для школьников

На патриотическом уроке школьникам рассказали о событиях 1612 года, о личностях Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, а также о том, как народное ополчение освободило столицу от польских интервентов. В конце ребятам показали познавательный фильм о событиях того времени.

«День народного единства отмечается в России с 2005 года. Это очень важный праздник. И сегодня на Уроке мужества мы с ребятами поговорили об истории и значимости этой знаменательной даты», — прокомментировала лектор-экскурсовод Екатерина Нистряну. Уроки мужества проходят в образовательных и культурных учреждениях Реутова на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.