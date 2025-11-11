В Музейно-выставочном центре Реутова состоялся Урок мужества для школьников
5 ноября в стенах реутовского Музейно-выставочного центра для учащихся школы № 4 прошел Урок мужества «В единстве народа — сила России», посвященный Дню народного единства. Мероприятие организовано директором музея и руководителем муниципального проекта «Историческая память» Антониной Кошкиной, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.
На патриотическом уроке школьникам рассказали о событиях 1612 года, о личностях Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, а также о том, как народное ополчение освободило столицу от польских интервентов. В конце ребятам показали познавательный фильм о событиях того времени.
«День народного единства отмечается в России с 2005 года. Это очень важный праздник. И сегодня на Уроке мужества мы с ребятами поговорили об истории и значимости этой знаменательной даты», — прокомментировала лектор-экскурсовод Екатерина Нистряну. Уроки мужества проходят в образовательных и культурных учреждениях Реутова на регулярной основе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.