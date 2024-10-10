В музее Зои Космодемьянской в Рузе наградили лауреатов конкурса «Юный архивист»

Музей Зои Космодемьянской 9 октября стал важной площадкой для чествования будущих исследователей истории. В стенах музея прошла торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса «Юный архивист», который с 2014 года объединяет молодых людей из разных уголков Подмосковья, стремящихся изучать историю своей страны через уникальные архивные документы, сообщила пресс-служба администрации Рузского городского округа.

Организаторы отметили, что уникальность конкурса заключается в доступе к архивным материалам, которые позволяют участникам напрямую соприкасаться с историей, познавать ее через подлинные свидетельства событий. В этом году конкурс объединил 37 исследовательских проектов, среди которых были работы, посвященные как героям Великой Отечественной войны, так и выдающимся личностям Московской области.

Лауреаты конкурса были награждены дипломами, их руководители — Почетными грамотами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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