В музее-заповеднике «Горки Ленинские» открыли выставку, посвященную быту В. И. Ленина в Кремле

В музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» музея-заповедника «Горки Ленинские» подмосковного Ленинского городского округа открылась выставка «Повседневная жизнь в Кремле. 1918–1936 гг.», посвященная системе обеспечения привилегированного слоя Советского государства в первые десятилетия его существования. Выставка исследует вопросы снабжения продуктами, товарами, жильем и лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Сравнивая быт представителей большевистской элиты с официально заявлявшимся курсом на коммунистический быт, хочется, перефразировав слова самого Ленина, сказать, что „быт оказался сильнее“. Даже семьи лидеров не отказались от привычного комфорта», — отметила начальник отдела научно-просветительской работы музея-заповедника «Горки Ленинские» Светлана Генералова.

Уточняется, что выставка демонстрирует, как идея переустройства быта на коллективной основе, активно продвигаемая в 1920-е годы, не получила поддержки ни у широких слоев населения, ни в семьях партийных лидеров. Экспонаты, такие как дворцовый фарфор, кастрюля с заплатой и кремлёвские лекарства, иллюстрируют контраст между идеологическими установками и реалиями жизни советской номенклатуры. Посетители смогут увидеть, как после переезда из Петрограда в Москву Ленину была выделена квартира в Кремле, постепенно увеличившаяся в размерах. Воспоминания современников и документы, представленные на выставке, раскрывают особенности организации быта в Кремле, систему иерархического снабжения, медицинского обслуживания и другие аспекты повседневной жизни советской элиты. Квитанции на продукты и книга расходов домработницы Ульяновых дают представление о рационе семьи, включавшем в себя как простые, так и деликатесные продукты, такие как черная икра.

Также сообщается, что экспозицию можно увидеть в рамках экскурсии по музею «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» вт-вс 09.00-19.00 до конца 2025 г.