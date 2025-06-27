В музее-заповеднике «Архангельское» пройдет Праздник музыки

сегодня в 12:20

Музей-заповедник «Архангельское» приглашает посетителей провести выходные на территории музея. Гостей ждет праздник музыки, на время которого территория музея превратится в концертную площадку под открытым небом, а также экскурсии, выставки, концерт, в том числе, для малышей, и конечно, джазовые мотивы — концерт, посвященный Френку Синатре, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

28 июня (суббота)

В течение дня с 11:00 до 19:30 проходит фестиваль «Праздник музыки в Архангельском». Территория музея превращается в концертную площадку под открытым небом.

В 14:00 состоится лекция «Организованная случайность» из цикла «Новые сады». Кинолекторий предлагает интересное мероприятие для любителей кинематографа и садоводства.

В 15:00 начинается «Уход за грядками, прополка и прореживание». Это занятие для юных садоводов.

В 17:00 Театр Гонзаги представляет концерт «Жемчужины Барокко».

Завершает субботнюю программу в 20:00 концерт «Дмитрий Носков и его Квартет» на Летней сцене.

29 июня (воскресенье)

В 13:00 начинается концерт «Джазовый пиратский квест» из цикла «Нескучные концерты».

В 13:30 куратор выставки «Императорский фарфоровый завод. Время Н. Б. Юсупова. 1792–1802» Светлана Даниленко проводит авторскую экскурсию в Малом дворце «Каприз».

В 14:00 — кинопоказ «Развод по-итальянски» в рамках кинолектория.

В 16:00 два мероприятия: концерт «Орган и армянский дудук: классика, джаз, этно» на Колоннаде и показ фильма «Лифт на эшафот» режиссёра Луи Маля в киноклубе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.