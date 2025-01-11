В музее «Коломенское» завершили реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня

В музее-заповеднике «Коломенское» завершили реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня. Ее считают настоящим шедевром архитектуры XVI века, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Церковь построили в 1528–1532 годах. Она стала одним из первых каменных шатровых храмов, в то время еще и самым высоким зданием — 62 метра. В 1994 году ее внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Специалисты реставрировали фасад. Они расчистили внешние швы, привели в порядок шатер, галерею, цоколь, белокаменные и металлические элементы, обновили кровлю, окна и двери, кирпичную кладку и декор. В том числе специалисты позолотили крест.

До конца 2025 года у властей Москвы есть еще планы на церковь Вознесения Господня. Здесь отреставрируют интерьеры и благоустроят территорию.