В музее боевой славы состоялся урок мужества для ребят Талдомской школы № 3

Накануне в музее боевой славы состоялся урок мужества для ребят 2А класса МОУ СОШ № 3 города Талдома. Ребята посмотрели видеофильм про преемственность поколений: нынешних и ушедших. Фильм об их прадедах, защищавших Родину от фашистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дети уже были на экскурсиях в музее поэтому с удовольствием отвечали на вопросы экскурсовода. На вопрос о наших героях-земляках также дали правильные ответы.

В новом зале музея рассматривали стенды с портретами Героев Советского Союза, воинов-афганцев, воинов-интернационалистов, участников СВО. Задавали много вопросов по выставке украинского вооружения, примеряли бронежилет и каску участника СВО, рассматривали копии орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также документы той поры. Привлекли внимание детей рисунки, созданные ребятами и выставленные в музее.

Посмотрели видео с парада 9 Мая, где наша армия марширует по Красной площади в Москве. Нам есть что показать на параде, и нам есть чем гордиться. Никто не смеет переписывать нашу героическую историю. Мы страна — победитель в Великой Отечественной войне. Об этом должны знать, помнить юные граждане нашей великой России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.