В Мурманской области в целях безопасности снизили скорость мобильного интернета

Региональный оперативный штаб Мурманской области сообщил о временном снижении скорости мобильного интернета. Эта мера принята для обеспечения безопасности, говорится в Telegram-канале штаба.

Ограничения введены в соответствии с федеральным законом «О связи», который требует от операторов приостанавливать услуги по решению органов, отвечающих за оперативно-розыскную деятельность или безопасность России.

При этом в штабе предупредили, что скорость интернета временно снижена, но не отключена полностью.

Ограничения будут отменены сразу после нормализации обстановки. Ведомство призывает северян отнестись с пониманием к возникшим неудобствам. Для тех, кому необходим доступ в сеть, в регионе функционирует более 100 общественных точек подключения к интернету.