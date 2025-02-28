В Мурманской области лучшие студенты 1 курса получат губернаторскую стипендию

Размер стипендии для первокурсников в Мурманской области составит 15 тыс руб

Власти Мурманской области утвердили перечень студентов, удостоенных именной губернаторской стипендии в 2025 году, сообщает «Бриф24» .

По информации областного министерства образования и науки, финансовую поддержку получат 50 первокурсников, поступивших на специальности, имеющие приоритетное значение для развития региона.

Ежемесячная стипендия в размере 15 тысяч рублей будет выплачиваться студентам, продемонстрировавшим отличные результаты по итогам первой сессии 2024/2025 учебного года. Критериями отбора также являлись высокие баллы ЕГЭ, наличие золотой медали за школьные успехи, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием или целевой договор.

Ознакомиться с полным списком обладателей стипендии можно на официальном сайте министерства образования и науки Мурманской области.