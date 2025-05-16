В Мурманске проходит военно-патриотический слет в честь 80-летия Победы

Мэр Мурманска Юрий Сердечкин дал старт очередному этапу торжеств, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы. В этот день юные мурманчане направились в Долину Славы для участия в традиционном военно-патриотическом слете, посвященном памяти Льва Васильевича Журина, сообщает «Бриф24» .

Как сообщил Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале, в течение трех дней молодых патриотов ждет погружение в атмосферу полевых условий.

Участники будут жить в палаточном лагере, самостоятельно готовить еду на костре и изучать особенности быта солдат, оборонявших Мурманский рубеж в годы Великой Отечественной войны. Подобный опыт поможет юношам и девушкам лучше понять тяготы военного времени и отдать дань уважения подвигу героев.

В рамках слета состоится церемония возложения цветов к мемориалам, где участники почтят память воинов, отдавших жизнь за Родину. В состязаниях примут участие семь команд, представляющих различные образовательные учреждения и военно-патриотические клубы города. Юрий Сердечкин пожелал всем участникам успехов и хорошей погоды.