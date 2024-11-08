сегодня в 14:34

В Мурманске появится новое пространство для «Движения Первых»

Глава Мурманска Юрий Сердечкин рассказал о том, что в городе скоро появится новое молодежное пространство, сообщает «Бриф24» .

Накануне прошло внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска. В рамках рабочей встречи рассматривался вопрос о создании многофункционального молодежного пространства для регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Оно будет располагаться в нежилом помещении на проспекте Ленина, 18.

Планируется, что здание будет передано из муниципальной собственности города в распоряжение Мурманской области.

«Имущество планируется закрепить на праве оперативного управления за ГАУ МО „Молодая Арктика“», — пояснил Сердечкин.

В помещении будет проведен необходимый ремонт, для чего выделят средства из областного бюджета.