В муниципальную собственность Солнечногорска приняли 73 бесхозяйные дороги

В городском округе Солнечногорск поставили на государственный учет как бесхозяйные 573 дороги и 6 мостовых сооружений. Из них 73 дороги оформили в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выявление и оформление бесхозяйного имущества стало одной из ключевых тем общегородского совещания с главой Константином Михальковым.

Как отметила заместитель главы Ольга Мошарова, выявление новых бесхозяйных дорог особенно актуализировалось после преобразования городских и сельских поселений в городской округ. Также от части земельных участков отказываются сами собственники — как правило, они являются проездами.

Помимо дорог, в муниципальную собственность приняли 2 газопровода и 14 других объектов ЖКХ; еще 3 объекта ЖКХ поставили на учет в качестве бесхозяйных — по ним сейчас идут юридические процедуры.

«В прошлом году комитет по управлению имуществом провел мероприятия по выявлению более 800 бесхозяйных объектов, из них 573 — это дороги. Это значит, что их теперь можно ремонтировать за счет бюджета, а не ждать, пока кто-то возьмет на себя ответственность. В работе 356 дорог и более 150 объектов газового хозяйства — и мы эту работу доведем до конца», — отметил глава округа.

До приема имущества в муниципальную собственность определяют организацию, которая отвечает за содержание и хранение объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.