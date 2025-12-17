В МУ МВД России «Пушкинское» прошло первое заседание нового состава Общественного совета

В Управлении МВД России «Пушкинское» накоплен опыт взаимодействия с общественными объединениями и религиозными организациями, систематически проводятся встречи с представителями общественности. Основная цель создания Общественного совета — обеспечение согласования общественно значимых интересов граждан, проживающих на территории обслуживания Управления МВД России «Пушкинское», органов местного самоуправления, а также общественных объединений, творческих работников, правозащитных, религиозных и других организаций, профессиональных объединений предпринимателей, и решения наиболее важных вопросов деятельности Управления МВД России «Пушкинское». Особо было выделено, участие членов Общественного совета в качестве наблюдателей при проведении публично-массовых мероприятий. Управление МВД России «Пушкинское» настроено на эффективное, плодотворное сотрудничество, которое позволит положительно отразиться на имидже полиции, привлечет необходимые кадры. Далее Максим Панкратов вручил членам нового Общественного совета удостоверения.

После вступительного слова членам Общественного совета было предложено избрать Председателя. В ходе голосования единогласно была утверждена кандидатура А. В. Хохлова, как ответственного, инициативного, обязательного и самоотверженного общественника, способного объединить людей и организовать работу.

А. В. Хохлов поблагодарил членов Общественного совета за оказанное доверие. Рассказав о предстоящей работе А. В. Хохлов основными задачами Общественного совета назвал привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, а также содействие в реализации государственной политики в сфере противодействия преступности, участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан, общественных объединений и организаций по наиболее актуальным вопросам деятельности управления, участие в информировании граждан о деятельности управления, в том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности управления, анализ мнения граждан о деятельности управления и доведение полученной в результате анализа обобщенной информации до руководителей управления, осуществление общественного контроля за деятельностью управления В завершении своего выступления А. В. Хохлов предложил избрать заместителей Председателя и секретаря Общественного совета.

Заместителями Председателя Общественного совета были единогласно избраны О. А. Богомолов, А. А. Баранов. Секретарем Общественного совета избран Г. В. Артамонов.

В новый состав Общественного совета при Управлении МВД России «Пушкинское» вошли 16 человек, в их числе представители медицины, деятели науки и образования, культуры и искусства, спортсмены, юристы, адвокаты, блогеры, представители средств массовой информации и общественности.

Согласно регламенту, срок полномочий членов Общественного совета составляет три года, после чего его состав меняется. В зависимости от конкретных результатов деятельности, каждый из членов предыдущего Общественного совета может войти в его новый состав.

Перед обновленным Общественным советом возникли принципиально новые задачи, как и перед всей системой органов внутренних дел в целом. И главная — это обеспечить комплектование кадрами, общественное доверие и поддержку граждан, сформировать эффективную партнерскую модель взаимоотношений между полицией и обществом. На сегодняшний день одним из основных принципов деятельности полиции является открытость и публичность, и эффективно действующие общественные советы как при МВД России, так и при территориальных органах внутренних дел позволят сделать работу полицейских более понятной для граждан, помогут в деле искоренения коррупции и повышении уровня безопасности в стране.

В завершении заседания Председатель Общественного совета при УМВД Александр Викторович Хохлов поблагодарил членов Общественного совета за работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, реализацию основных задач Общественного совета — контроля миграционной политики в предстоящий 2026 г.- год единства народов России, самое активное участие в обеспечении учета предложений и мнений граждан о деятельности полиции, участия в общественных мероприятиях совместно с сотрудниками полиции, согласование интересов граждан с органами государственной власти.