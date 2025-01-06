Спектакль театра теней и роспись керамики: в можайском парке «Ривьера» прошел детский праздник, сообщили в пресс-службе округа.

На главной площади парка гостей встречали сказочные герои, которые подготовили для детей анимационную программу. Вокруг елки водили хороводы и пели новогодние песни, создавая праздничное настроение.

Для маленьких посетителей театр теней «Браво» представил новогоднюю сказку «Драконья история», а участники мастер-класса от студии «DomDom.Ceramics» под присмотром опытных педагогов расписывали новогодние керамические сувениры.

На протяжении всего мероприятия гости праздника согревались горячим чаем с ароматными мандаринами и другими традиционными новогодними лакомствами.

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