В Можайском округе завершается очистка 3 противопожарных водоемов

Специалисты завершают работы по очистке трех противопожарных прудов в деревнях Захарьино, Бородино и Коровино Можайского округа. Эти работы — важная часть программы по обеспечению пожарной безопасности и поддержанию экологического баланса в муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для приведения прудов в порядок был задействован целый комплекс современной техники: экскаваторы, самосвалы и специальное оборудование — земснаряд. Именно он позволяет эффективно удалять донные отложения, ил и скопившийся мусор, что значительно повышает качество очистки.

На сегодняшний день в Можайском муниципальном округе уже очищено 12 водоемов.

«Эта задача напрямую связана с безопасностью наших жителей и защитой от одной из самых серьезных угроз для сельских территорий — пожаров. Мы применяли современные технологии, чтобы обеспечить не просто поверхностную, а капитальную очистку. Безопасность и комфортная среда для жизни в поселениях — наш абсолютный приоритет», — рассказала замглавы Можайского округа Мария Азаренкова.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.